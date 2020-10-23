علييف يعلن عن قيود مؤقتة على الشبكات الاجتماعية في أذربيجان

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إنه تم فرض قيود مؤقتة على عمل الشبكات الاجتماعية في بلاده، بسبب القتال في قره باغ.

وأضاف علييف، في مقابلة مع صحيفة "نيكي" اليابانية: "هذه قيود مؤقتة. تم فرضها بعد بدء الاشتباكات. لقد أبلغنا شعبنا، أن هذه مسألة تتعلق بالأمن القومي، لأنه في مثل هذه الحالة يجب علينا حماية منظومة المعلومات لدينا من الاستفزاز الأرمني. وبالتالي، فالاجراء مؤقت. بمجرد انتهاء المرحلة النشطة من المواجهات، سيتم إلغاء كل هذه القيود".

وأكد علييف، وجود تغطية إنترنت واسعة للغاية في بلاده. وقال: "أكثر من 80٪ من الأذربيجانيين يستخدمون الإنترنت".

المصدر: نوفوستي