بكين: تنمر الولايات المتحدة على الدول للانحياز لجانبها لن ينجح

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أن الولايات المتحدة تتنمر على الدول حتى تختار أحد الجانبين.

وشدد ليجان في إفادة صحفية اليوم الجمعة، على أن جهود الولايات المتحدة لدفع الدول للانحياز إلى جانبها "لن تنجح".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الولايات المتحدة تحث سريلانكا على اتخاذ "خيارات صعبة ولكنها ضرورية" لتأمين استقلالها الاقتصادي بدلا من اختيار ممارسات مبهمة، في إشارة واضحة إلى تعميق الصين نفوذها في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

المصدر: "رويترز"