مجلة علمية أمريكية ترفض نشر مقالة لعلماء روس

رفض الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، نشر مقالة لعلماء روس من معهد الفيزياء التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية. وبررت المؤسسة الأمريكية رفضها، بأن روسيا تخضع لعقوبات دولية.

وجاء في رسالة من معهد الفيزياء إلى رئيس أكاديمية العلوم ألكسندر سيرغييف: "رفض الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، النظر في مقالة تحت عنوان - العلاقة الجديدة بين ظاهرة النينيو - التذبذب الجنوبي وكهرباء الغلاف الجوي، التي تم إعدادها للنشر في مجلة Geophysical Research Letters. وبرر الاتحاد رفضه، بعدم جواز النظر في الأعمال العلمية التي تمولها الحكومة الروسية ووزارة التعليم العالي الروسية".

وأشار المعهد الروسي، في رسالته، إلى أن تصرف الاتحاد الأمريكي، يعيق الدراسات العلمية الأساسية، ويحرم المتخصصين من فرصة التواصل مع بعضهم البعض.

تحت رعاية الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، يتم نشر المجلة العلمية Geophysical Research Letters ومجلة Journal of Geophysical Research، وهما من المنشورات الرئيسية رفيعة المستوى المعترف بها من قبل كبار الخبراء والمختصين في مجال الجيوفيزياء.

المصدر: تاس