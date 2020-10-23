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السفارة الأمريكية تحيي ذكرى الهجوم على ثكنة المارينز ببيروت

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السفارة الأمريكية تحيي ذكرى الهجوم على ثكنة المارينز ببيروت
U.S. Embassy Beirut
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أحيت ​السفارة الأمريكية​ في ​بيروت، اليوم الجمعة،​ ذكرى جنودها الذين سقطوا بالهجوم على ثكنة المارينز في العام 1983 في بيروت.

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ونشرت السفارة الأمريكية عبر صفحاتها على ​مواقع التواصل الإجتماعي،​ مقطعا مصورا حول الذكرى، يظهر الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغين يتحدث عن الانفجار، كما يظهر صورا تعود إلى العام 1983 مع حديث مقتضب للسفيرة الأمريكية في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​، وأرفقت المقطع بعبارة :"نتذكر ونحيي العسكريين الأمريكيين الـ241 الذين قتلوا على يد إرهابيي ​"حزب الله​" المدعوم من ​إيران​ في 23 أكتوبر 1983 في هجوم مروع على ثكنة المارينز في بيروت".

المصدر: النشرة 

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