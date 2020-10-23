السفارة الأمريكية تحيي ذكرى الهجوم على ثكنة المارينز ببيروت
U.S. Embassy Beirut
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أحيت السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم الجمعة، ذكرى جنودها الذين سقطوا بالهجوم على ثكنة المارينز في العام 1983 في بيروت.
ونشرت السفارة الأمريكية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطعا مصورا حول الذكرى، يظهر الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغين يتحدث عن الانفجار، كما يظهر صورا تعود إلى العام 1983 مع حديث مقتضب للسفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، وأرفقت المقطع بعبارة :"نتذكر ونحيي العسكريين الأمريكيين الـ241 الذين قتلوا على يد إرهابيي "حزب الله" المدعوم من إيران في 23 أكتوبر 1983 في هجوم مروع على ثكنة المارينز في بيروت".
المصدر: النشرة