شي جين بينغ: الصين لم تسع أبدا إلى الهيمنة والتوسع

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم، إن بلاده تعارض بشدة الهيمنة وسياسة القوة، ولم تسع قط إلى التوسع، وتعتقد أن تصرفات من هذا النوع لا يمكن إلا أن تقود العالم إلى طريق مسدود.

وأضاف في لقاء احتفالي في البرلمان، تكريما للذكرى السبعين لدخول وحدات من المتطوعين الصينيين في الحرب الكورية: "لقد حافظت الصين دائما على الطبيعة الدفاعية لسياستها الدفاعية الوطنية. ولم نسع أبدا إلى الهيمنة أو التوسع. نحن نعارض بشدة الهيمنة وسياسة القوة".

وانتقد الرئيس الصيني، كل المظاهر أحادية الجانب لسياسة الحماية، والأنانية في العالم الحديث، وكذلك الرغبة في الهيمنة والتخويف، وشدد على أنها ستؤدي إلى طريق مسدود.

وفي نفس الوقت، فإن سياسة الملاحقة والضغط والسعي وراء المصالح الذاتية فقط، لن تؤدي إلى أي نتائج.

المصدر: تاس