بريطانيا توقع مع اليابان أول اتفاق للتجارة الحرة بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

وقعت بريطانيا واليابان اتفاقية تجارية، تمثل أول اتفاق كبير للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات لإبرام اتفاق مع شركائها بالاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس للصحفيين بعد مراسم التوقيع في طوكيو "كم هو ملائم أن تكون في بلاد الشمس المشرقة للترحيب بفجر حقبة جديدة من التجارة الحرة... هذه أول اتفاقية جديدة للتجارة الحرة يتم إبرامها منذ أصبحت المملكة المتحدة مجددا دولة تجارية مستقلة".

بدوره، أوضح وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، أن التوقيع جاء بعد أربعة أشهر ونصف الشهر فقط من بدء المفاوضات، وقال "هذا دليل على تصميم اليابان والمملكة المتحدة على مواصلة تعزيز التجارة الحرة بقوة"، مشيرا الى أنه اتفق مع تروس على العمل معا حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يناير 2021.

وقالت بريطانيا إن الاتفاق يعني أن 99 بالمئة من صادراتها لليابان ستكون معفية من الرسوم، وإنها قد تزيد التجارة بواقع 15.2 مليار جنيه استرليني (19.9 مليار دولار) في الأجل الطويل، مقارنة مع 2018.

ويلغي الاتفاق الرسوم البريطانية على السيارات اليابانية على مراحل وصولا إلى صفر في 2026، وهو ما يماثل اتفاق التجارة بين اليابان والاتحاد الأوروبي.

المصدر: "رويترز"