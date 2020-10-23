علييف يحدد هدف بلاده في المفاوضات حول قره باغ

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إن هدف بلاده في المفاوضات حول قره باغ، يكمن في محاولة تحديد مدى استعداد أرمينيا للانسحاب من الأراضي.

وأضاف علييف، في مقابلة مع صحيفة "نيكي" اليابانية: "كما تعلمون، تعتبرالولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، البلدان الثلاثة المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك، ولديها تفويض لإيجاد طريقة لحل النزاع. لذلك، فإن اجتماعات وزرائنا في عواصم هذه الدول الثلاث، طبيعية للغاية. وقد عقدت مثل هذه الاجتماعات أكثر من مرة".

وتابع علييف القول: "كانت هناك أيضا زيارة لموسكو، وتم هناك عقد اجتماع أيضا. وبالتالي فهذا استمرار للمفاوضات حول التسوية السلمية للنزاع".

وبحسب الرئيس الأذربيجاني، فإن "الوضع الذي كان سائدا على الأرض، قد تغير الآن". وقال: "الوضع السابق تغير، ولم يعد موجودا. لا يوجد خط تماس أيضا. لذلك، أعتقد أنه يجب على القيادة الأرمنية الآن أن تتصرف بشكل منطقي أكثر، وأن تلتزم بالانسحاب من الأراضي المحتلة. وبالتالي، فإن هدفنا الرئيسي في هذه المفاوضات هو تحديد، هل القيادة الأرمنية مستعدة للانسحاب من أراضينا، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى سيحدث ذلك".

المصدر: نوفوستي





