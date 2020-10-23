الرئيس الصيني: "دعوا العالم يعرف أن شعب الصين منظم الآن وينبغي عدم الاستخفاف به!"

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة، أن بلاده لن تسمح مطلقا بتقويض سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، مضيفا أنه ينبغي عدم الاستخفاف بالشعب الصيني.

وفي خطاب ألقاه بقاعة الشعب الكبرى في بكين، في الذكرى السبعين لنشر جيش المتطوعين الشعبي في شبه الجزيرة الكورية، اقتبس شي قول ماو تسي تونغ، مؤسس جمهورية الصين الشعبية "دعوا العالم يعرف أن شعب الصين منظم الآن وينبغي عدم الاستخفاف به".

وشدد على أن "أي عمل يتسم بالنزعة الأحادية والاحتكار والتنمر لن ينجح ولن يؤدي إلا إلى طريق مسدود".

ولم يشر شي مباشرة إلى الولايات المتحدة، التي تراجعت علاقاتها مع الصين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود وسط خلافات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، داعيا إلى اتخاذ خطوات للإسراع بتحديث الدفاع والقوات المسلحة الصينية. وقال "بدون جيش قوي لا يمكن أن يكون هناك وطن قوي".

المصدر: "رويترز"