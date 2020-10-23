رئيس مجلس النواب الليبي يبحث تطور الأوضاع في البلاد مع وفد من قبيلة البراعصة

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع وفد من قبيلة البراعصة، تطورات الأوضاع في البلاد وسبل الوصول إلى حل ينهي الأزمة الليبية.

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وأوضح مجلس النواب الليبي على موقعه الإلكتروني، أن هذا اللقاء يأتي "ضمن سلسلة اللقاءات المجتمعية التشاورية التي يجريها فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لبحث تطورات الأوضاع في البلاد".

وفي السياق، أفيد بأن وفد قبيلة البراعصة أعرب عن ثقته "الكاملة في حنكة وحكمة المستشار عقيلة صالح للوصول بليبيا إلى بر الأمان وتجاوز هذه المرحلة العصيبة من تاريخ البلاد".

كما أكد الوفد، حسب المجلس، دعم قبيلة البراعصة "وتأييدها لمبادرة فخامة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية".

المصدر: مجلس النواب الليبي