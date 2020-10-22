الولايات المتحدة ترخص استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

أصدرت الوكالة الأمريكية للأدوية يوم الخميس ترخيص استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج مصابي كورونا في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضا مشروطا لاستعماله في مايو.

وعقب الإعلان ارتفع سهم شركة "غلعاد" المصنعة للدواء في بورصة نيويورك بنسبة 4 بالمئة.

و"ريمديسيفير" من أول العقارات التي أظهرت فعالية نسبية خلال تجارب صارمة في خفض عدد الأيام الضرورية لتعافي مصابي "كوفيد-19" في المستشفيات.

وحصلت عقارات أخرى منذ أشهر على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط.

ويمكن مع نهاية حالة الطوارئ الصحية إلغاء هذه التراخيص التي منحت بناء على قواعد بيانات غير مكتملة.

وسمحت أوروبا ودول أخرى منذ الربيع باستعمال "ريمديسيفير" بشكل مؤقت.

ويمكن إعطاء العقار لمن فوق سن الثانية عشرة ووزن 40 كغ، بشرط أن يكونوا في المستشفيات أو في بيئة مشابهة.

وتلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرعات من العقار لخمسة أيام عندما أصيب بكورونا بداية أكتوبر.

المصدر: "أ ف ب"