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اليونان: حظر تجول في المناطق الأكثر تضررا بكورونا

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اليونان: حظر تجول في المناطق الأكثر تضررا بكورونا
Globallookpress
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أعلنت اليونان حظر التجول اعتبارا من يوم السبت ليشمل المناطق الأشد تضررا بجائحة كورونا مع فرض قيود على التنقل في عدة مناطق بما فيها العاصمة أثينا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده ستفرض حظر التجول ليلا في المناطق الأكثر تضررا يبدأ من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا، في المناطق التي تعتبر شديدة الخطورة وفي المناطق التي يكون من الضروري فيها رفع مستوى المراقبة بناء على تقييم للمخاطر بموجب أربع مستويات تضعه السلطات.

وأعلن ميتسوتاكيس فرض قيود على التنقل في عدة مناطق من البلاد منها أثينا.

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وأعلنت السلطات اليونانية أنها سجلت 15 وفاة جديدة الخميس بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 549، معظمهم من كبار السن، فيما سجلت 865 إصابة جديدة بالفيروس الأربعاء.

المصدر: رويترز

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