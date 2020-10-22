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مدير مكتب ترامب يعلن نتيجة فحص الرئيس على كورونا

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مدير مكتب ترامب يعلن نتيجة فحص الرئيس على كورونا
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد مارك ميدوز مدير مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الفحص الأخير للرئيس جاء سلبيا، وذلك قبل المناظرة النهائية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ونقل ترامب إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا المستجد بعد أيام من مناظرته الأولى مع بايدن.

وكان من المقرر إخضاع المشاركين في المناظرة لفحص كورونا قبل مناظرة يوم الـ29 من سبتمبر الماضي.

ورفض البيت الأبيض وترامب مرارا تحديد موعد آخر لفحص الرئيس قبل المناظرة، والتي ستكون الأخيرة قبيل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المزمعة في الثالث من نوفمبر المقبل.

المصدر: "رويترز"

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