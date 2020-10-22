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وزيرة خارجية بلجيكا تدخل العناية المركزة متأثرة بكورونا

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وزيرة خارجية بلجيكا تدخل العناية المركزة متأثرة بكورونا
Reuters POOL
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أعلن مكتب وزيرة الخارجية البلجيكية ورئيسة الوزراء السابقة صوفي ويلميس اليوم الخميس، أنها نقلت إلى العناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم ويلميس أن الوزيرة البالغة 45 عاما في كامل وعيها وحالتها الصحية مستقرة.

وكانت ويلميس قالت السبت، إن الفحوص أكدت إصابتها بالفيروس، وعلى الأرجح التقطته من أحد الأقارب وليس من محيط العمل.

وأعرب رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، الذي تولى رئاسة الوزراء في أوائل أكتوبر خلفا لويلميس، عن تمنياته لها بالشفاء العاجل، وقال: "لا أحد محصنا من هذا الفيروس، معا سنهزم كوفيد-19".

المصدر: وكالات

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