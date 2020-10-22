كوريا الجنوبية.. ارتفاع الوفيات الغامضة بعد لقاح الإنفلونزا إلى 28

وصل عدد الوفيات بين الكوريين الجنوبيين الذين تم تطعيمهم مؤخرا ضد الإنفلونزا إلى 28 اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من تأكيد السلطات على المضي قدما في برنامج اللقاح رغم دعوات لتعليقه.

وقالت جونغ أون كيونغ، رئيسة وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في وقت سابق اليوم بعد ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 17، إنه لا توجد علاقة سببية مباشرة ومؤكدة بين اللقاح والوفيات، والوضع لا يتطلب تعليق البرنامج.

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تصريحات المسؤولة جاءت ردا على دعوة نائبة عن "حزب قوة الشعب" المعارض لتعليق برنامج لقاح الإنفلونزا إلى حين التأكد من سلامة اللقاح، ولا سيما تعليق استخدام نفس الأنواع التي تلقاها المتوفون. كما دعت جمعية الأطباء في البلاد إلى تعليق حملة التطعيم أيضا.

وقد برزت المخاوف من تلقي اللقاح يوم الجمعة الماضي، بعد وفاة صبي يبلغ من العمر 17 عاما في مدينة "إنتشون" الساحلية الغربية، بعد يومين من تلقيه اللقاح.

يذكر أن معظم المتوفين في الأيام اللاحقة من كبار السن وكانوا يعانون من أمراض خطيرة.

وحسب وكالة "يونهاب"، فإن نحو 13 مليون شخص تلقوا لقاح الإنفلونزا في كوريا الجنوبية في إطار برنامج حكومي، وذكرت وكالة "رويتر" أنه كان من المخطط تطعيم حوالي 30 مليون شخص، منهم 19 مليونا مجانا.

المصدر: وكالات