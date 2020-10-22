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ترامب يسخر من حشود متفرقة مؤيدة لبايدن: "لا يمكنها التقاط كورونا مهما حاولت"

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ترامب يسخر من حشود متفرقة مؤيدة لبايدن:
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحشود الصغيرة لحملة المرشح الديمقراطي جو بايدن والتجمعات المتباعدة، معتبرا أن "الديمقراطيين لا يستطيعون أن يصابوا بكورونا بغض النظر عما فعلوه".

وفي إشارة إلى أن الحشود الصغيرة في حملة بايدن الانتخابية، تظهر أنه أقل شعبية لدى الناخبين، قال ترامب في ولاية كارولينا الشمالية، إن بايدن "لا يستطيع ملؤها. أما نحن في تجمعاتنا الانتخابية لدينا الكثير من الناس".

وعلى مدى عدة أشهر، احتشد الآلاف في أحداث مماثلة حيث تجنب ترامب وأنصاره الأقنعة والتباعد الاجتماعي والتوصيات الحكومية.

في غضون ذلك، عقد بايدن، عددا محدودا من التجمعات الشخصية، حيث التزمت حملته بإجراءات فيروس كورونا.

وجاءت انتقادات ترامب ردا على جيل بايدن، زوجة المرشح الديمقراطي للرئاسة، التي قالت في مقابلة يوم الأربعاء إن ترامب وأنصاره "غير مسؤولين".

المصدر: "الإندبندنت"

 

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