فيرشينين: سنواصل استخدام الفيتو لمنع صدور قرارات لا تتفق مع مصالح روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن موسكو ستواصل استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي، لتجنب صدور قرارات غير قابلة للتنفيذ من وجهة نظر المصالح الوطنية لروسيا.

وأضاف فيرشينين، في مجلس الاتحاد الروسي اليوم: "نستخدم حق النقض كثيرا. وسنستخدمه، وإلا فسنحصل على مجلس أمن يختم القرارات التي سيكون من الصعب تنفيذها أو حتى مستحيلة من وجهة نظر المصالح الوطنية الروسية على المدى الطويل".

وأشار فيرشينين، إلى أن الاتحاد السوفيتي نادرا ما استخدم حق النقض حتى التسعينيات، بينما استخدمت الولايات المتحدة هذا الحق بشكل متكرر، خاصة في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط.

وأضاف ممثل الخارجية الروسية، أن الوضع بات معكوسا الآن. وقال: "نحن نعلم طبعا أن ذلك يثير امتعاض الذين يرغبون في بناء نظام عالمي قائم على القواعد. تظهر مطالب للحد من هذا الحق، وإلغاء هذه الأداة الفريدة".

وأشار فيرشينين إلى أن حق النقض هو أداة محورية في عمل مجلس الأمن الدولي، ويجب المحافظة عليه وحمايته من جميع التعديات.

المصدر: تاس