البرلمان الأوروبي يمنح جائزة ساخاروف للمعارضة البيلاروسية

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عن منح "جائزة أندريه ساخاروف لحرية الفكر" لعام 2020 للمعارضة البيلاروسية.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي، في بروكسل اليوم الخميس: "قرر اجتماع رؤساء الكتل في البرلمان الأوروبي، منح جائزة ساخاروف للمعارضة الديمقراطية في بيلاروس".

وقام ساسولي بتسمية الفائزين من بيلاروس: المبادرون لتشكيل مجلس تنسيق المعارضة البيلاروسية، المرشحة الرئاسية السابقة سفيتلانا تيخانوفسكايا، والكاتبة الحائزة على جائزة نوبل سفيتلانا ألكسيفيتش، بالإضافة إلى الناشطات ماريا كوليسنيكوفا، وأولغا كوفالكوفا، وفيرونيكا تسيبكالو.

وتتضمن قائمة الفائزين بالجائزة، أيضا المعارضين البيلاروسيين سيرغي تيخانوفسكي، وأليس بيالياتسكي، وسيرجي ديليفسكي، وستيبان بوتيلو، ونيكولاي ستاتكيفيتش.

وتم ترشيح المعارضة البيلاروسية لنيل جائزة "في سبيل حرية الفكر" في عام 2020 من قبل أكبر الكتل البرلمانية الأوروبية - الحزب الشعبي الأوروبي، والتحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، ولنقم بتجديد أوروبا".

ويتم منح جائزة أندريه ساخاروف، سنويا للأفراد الذين قدموا مساهمة استثنائية في النضال من أجل حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يتم تسليم الجائزة في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ديسمبر 16.

المصدر: إنترفاكس