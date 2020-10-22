لوكاشينكو يشكر الاستخبارات الخارجية الروسية

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن الوضع المترتب حول الدولة الاتحادية بين بلاده وروسيا، يتسم بالتعقيد حاليا.

وشدد على ضرورة التعاون الوثيق، بين الدولتين للتصدي للتحديات الناشئة.

وأضاف لوكاشينكو، خلال لقاء مع سيرغي ناريشكين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم: "نحن لا نخفي أن الوضع السائد حولنا ليس سهلا، أعني حول الدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروس".

وأعرب لوكاشينكو عن امتنانه لمدير الاستخبارات الروسية، على تزويده الجانب البيلاروسي بمعلومات هامة.

وقال الرئيس البيلاروسي: "شكرا لكم على المعلومات الذي يقدمها جهازكم بانتظام إلى الهيئات الأمنية المختصة في جمهوريتنا، والتي استلمها شخصيا كذلك. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد، وفي هذا الصدد، لدينا الكثير من العمل المشترك".

وأضاف لوكاشينكو: "في هذا العالم المحموم، وخاصة خلال الجنون المحيط بالوباء، لدينا القليل من الأصدقاء".

وأشار إلى "وجود اهتمام كبير من جانب جهات عديدة، نحو روسيا وبيلاروس. يجب أن نبدي رد الفعل على ذلك. أعتقد أننا سنتفق على أشياء كثيرة: بشأن عملنا المشترك وأنشطتنا لصالح شعوبنا بالطبع".

المصدر: تاس