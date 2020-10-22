إطلاق ناجح لمنظومة "باور 373" الصاروخية الإيرانية وتدمير هدف بعيد المدى

نفذت منظومة "باور 373" الصاروخية الإيرانية إطلاقا ناجحا دمرت به هدفا بعيد المدى للمرة الأولى وذلك خلال مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 99".

وأفاد الموقع الإعلامي للجيش الإيراني اليوم الخميس بأنه "وفي سياق تنفيذ هذه المرحلة من المناورات، وبعد هجوم شنته طائرات الاستراتيجية وبعيد المدى للعدو المفترض، قامت منظومة "باور 373" الصاروخية وللمرة الأولى في إطار شبكة الدفاع الجوي الشاملة في البلاد بكشف وتحديد الهدف الذي كان مقطعه العرضي الراداري واطئا جدا واستهدافه بنجاح من مسافة بعيدة".

وفي تصريح له اعتبر المتحدث باسم المناورات المشتركة التخصصية للدفاع الجوي، العميد عباس فرج بور، "النجاح الذي تحقق بأنه جعل البلاد ضمن الطراز العالمي في هذا المجال". وقال: "بطبيعة الحال فإننا لن نقتنع بهذا المستوى أبدا ونعمل على الدوام للارتقاء بمنظوماتنا ومعداتنا للدفاع عن سماء البلاد."

وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها منظومة "باور 373" المحلية والاستراتيجية في مناورات للدفاع الجوي.

وتعد هذه المنظومة أول منظومة دفاع جوي إيرانية محلية الصنع للأهداف المرتفعة وبعيدة المدى والتي تم تصنيعها من قبل خبراء الصناعة الدفاعية وقوة الدفاع الجوي للجيش حيث أزيح الستار عنها في العام الماضي.

المصدر: وكالة "فارس"