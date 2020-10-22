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قوات الأمن التركية تشن حملة ضد "داعش" في اسطنبول

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قوات الأمن التركية تشن حملة ضد
Reuters
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أفادت وكالة "الأناضول"، بأن قوات الأمن التركية نفذت في مدينة اسطنبول الأربعاء، عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بمشاركة القوات الخاصة.

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وقالت مصادر أمنية إن فرق إدارة شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام في اسطنبول بدأت عملية أمنية لضبط المشتبه في قيامهم بتنفيذ أنشطة باسم التنظيم الإرهابي.

وأشارت المصادر إلى أن العملية الأمنية تشارك فيها وحدات العمليات الخاصة، حيث تستهدف عددا من العناوين المحددة من قبل لعدد من المشتبه بهم.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط عدد كبير من المشتبه بهم، فيما تتواصل العملية لضبط آخرين.

المصدر: الأناضول 

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