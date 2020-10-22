زعيم المعارضة التركية: أردوغان أكثر رجعية من الدول القبلية

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كيليجدار أوغلو، إن "أفكار الرئيس رجب طيب أردوغان أكثر رجعية من الدول القبلية التي يقول إن تركيا ليست مثلها".

وقال كيليجدار أوغلو في اجتماع الكتلة البرلمانية الأسبوعي لحزب الشعب الجمهوري متوجها لأردوغان، "أفكارك ليست حتى على مستوى أفكار العصور الوسطى، فأنت متخلف أكثر من ذلك. ذلك لأن القوة الفكرية تحتاج للأخلاق والفضيلة والمعلومات والاستشارة. هذا ليس فكر شخص واحد، بل الملايين يقولون بمثل ما أقول.

وكان أردوغان علق في 19 أكتوبر على نظام التعليم المعمول في تركيا قائلا إنه ليس بالمستوى الذي تريده حكومته، وأضاف: "نحن نعلم أن الحكومة الحقيقية هي حكومة الأفكار. الطريق إلى حكومة الأفكار طويل وصعب. أشعر بالحزن قليلا بشأن هذه المسألة. فعندما ننظر إلى السنوات الـ 18 الماضية، أعتقد أننا لم نتمكن من تحقيق التقدم الذي سعينا إليه في التعليم والثقافة. لذا فإن هناك حاجة لإصلاح التعليم".

من جهة أخرى، رد كليجدار أوغلو على تصريحات أردوغان التي قال فيها إن "إعلان انتخابات مبكرة أمر لا يناسب إلا الدول القبلية لا الدول الديمقراطية"، معتبرا أن "تركيا حاليا أكثر تخلفا من الدول القبلية"، وتابع: "إن أردوغان لا يعلم ذلك. فهل بقي لدينا أي تقاليد أو دستور أو عدالة؟ لا، لذا أتمنى لو كنا دولة قبلية حتى نتمكن من الجلوس والنقاش".

المصدر: زمان