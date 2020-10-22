كوريا الجنوبية: لا علاقة مؤكدة بين حالات الوفاة ولقاح الإنفلونزا

أكدت رئيسة وكالة كوريا لمكافحة الأمراض جونغ أون-كيونغ، المضي قدما في برنامج لقاح الإنفلونزا، قائلة إنه لا توجد علاقة سببية مؤكدة بخصوص حالات الوفاة التي تقع في أعقاب تلقي اللقاح.

وأشارت النائبة البرلمانية عن حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي في مراجعة برلمانية لوزارة الصحة والرعاية إلى أنه من الضروري تعليق برنامج لقاح الإنفلونزا إلى حين توضيح سلامة اللقاح.

وردا على ذلك، ذكرت جونغ أن فريق التحقيق يعتقد بأن هناك علاقة مباشرة بسيطة بين الوفيات واللقاح، على الرغم من ارتفاع عدد حالات الوفاة، مشيرة الى أن السلطات الصحية كانت تنظر في الامتناع عن استخدام اللقاحات التي تلقاها المتوفون، غير أنها قررت عدم الامتناع عن استخدامها.

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وأكدت جونغ أن السلطات الصحية تراقب عن كثب العلاقة بين الوفيات واللقاحات، وستتخذ إجراءات سريعة، عندما تعتقد أن هناك مشكلة صغيرة، رافضة قبول احتمال وجود مشكلة في اللقاحات.

وأوضحت أن "لقاحات الإنفلونزا التي تلقاها المتوفون، تم إنتاجها من قبل 5 شركات للأدوية، كما أن رقم دفعة اللقاحات مختلف. السلطات الصحية حققت عبر الهاتف مع الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات في نفس المؤسسة الطبية مع المتوفين في نفس اليوم، غير أنه لم يكتشف أي شخص يعاني من أعراض غير عادية، ويجب عليها أن تبحث عن سبب الوفيات وتنظر في العلاقة السببية من خلال مراجعة السجلات الطبية وتشريح الجثث".

وارتفع عدد حالات الوفاة في أعقاب تلقي لقاح الإنفلونزا إلى 17 حالة على مستوى البلاد حتى الآن.

المصدر: وكالة "يونهاب"