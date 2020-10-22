بكين: سنتخذ الرد اللازم على الحملة الأمريكية ضد وسائل الإعلام الصينية
Reuters
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ردت وزارة الخارجية الصينية على تصنيف الولايات المتحدة لشركات إعلامية صينية في مهام أجنبية، معلنة أننا سنتخذ الرد اللازم.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الخميس، أن بلاده ستتخذ الرد اللازم على تصنيف الولايات المتحدة لشركات إعلامية صينية في مهام أجنبية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن يوم الأربعاء أن وزارة الخارجية تصنف العمليات الأمريكية لست شركات إعلامية أخرى مقرها الصين على أنها بعثات أجنبية، في خطوة قال إنها تهدف إلى التراجع عن الدعاية الشيوعية.
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المصدر: "رويترز"