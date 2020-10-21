مصادر إسرائيلية تكشف عن وصول طائرة إسرائيلية إلى الخرطوم

كشف المحلل السياسي في هيئة البث الإسرائيلية شمعون آران، أن طائرة إسرائيلية وصلت اليوم مباشرة الى الخرطوم ومكثت هناك 7 ساعات.

وكتب آران، في صفحته عبر موقع "تويتر": " قرب الإعلان عن إنشاء علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان؟ طائرة إسرائيلية وصلت اليوم مباشرة إلى الخرطوم مكثت هناك 7 ساعات".

وأضاف: "من غير المستبعد أن تكون بعثة إسرائيلية بحثت في السودان إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين... ديوان رئيس الوزراء رفض التعليق على الخبر".

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قرب الإعلان عن إنشاء علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان؟



طائرة إسرائيلية وصلت اليوم مباشرة الى #الخرطوم مكثت هناك ٧ ساعات.

من غير المستبعد أن تكون بعثة إسرائيلية بحثت في #السودان إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين

ديوان رئيس الوزراء رفض التعليق على الخبر@avischarfpic.twitter.com/fMHhs2BBov — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) October 21, 2020



ولفت الى أن "الرحلة الجوية المباشرة اليوم بين إسرائيل والسودان هي استثنائية فهي ثاني رحلة مباشرة بين البلدين. الرحلة الأولى تمت في شهر مايو الماضي عندما حاول أطباء إسرائيليون إنقاذ حياة السفيرة نجوى قدح الدم مستشارة عبد الفتاح البرهان، "مهندسة" اللقاء التاريخي بين نتنياهو والبرهان".

المصدر: RT