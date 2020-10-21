بايدن: مزاعم الفساد محاولة أخيرة لتشويه سمعة عائلتي

رفض المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، مزاعم الفساد التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون إلى عائلته.

وقال بايدن لقناة "دبليو أي أس إن"، التلفزيونية بولاية ويسكونسن: "إنها محاولة أخيرة في هذه الحملة اليائسة لتشويه سمعتي أنا وعائلتي".

وأضاف: "الغالبية العظمى من رجال الاستخبارات خرجوا وقالوا إنه لا يوجد أساس على الإطلاق"، واصفا الادعاءات بأنها "قمامة".

وتزايد الضغط على نائب الرئيس السابق بايدن لشرح المعاملات التجارية السابقة لابنه هانتر، بالإضافة إلى مشاركته هو في تلك المعاملات.

واعتبر مجلس تحرير "صحيفة وول ستريت جورنال" أن بايدن مدين للجمهور بتفسير بدلا من مجرد رفض الادعاءات، خاصة تلك المتعلقة بالتعامل المالي مع الصين.

ودعا ترامب الثلاثاء المدعي العام بيل بار إلى بدء تحقيق فساد ضد هانتر بايدن، وطالب بنشر النتائج قبل انتخابات 3 نوفمبر المقبل.

المصدر: د ب أ