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كورونا... حاكم ولاية نيويورك يعلن تضييق القيود في المدينة

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كورونا... حاكم ولاية نيويورك يعلن تضييق القيود في المدينة
Reuters
حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو
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أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يوم الأربعاء أنه سيتم تضييق القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا في مدينة نيويورك على أحياء معينة بدلا من شوارع بكاملها.

قال كومو "مدينة نيويورك، لديها عامل واحد للانتشار. إذا كنت في وسط البلد الشمالي، فلديك عامل آخر للانتشار. منطقة برتقالية أقل من 2% بعد 10 أيام، 3% في المناطق الأقل كثافة سكانية، منطقة صفراء، أقل من 1.5% بعد 10 أيام، 2% في المناطق الأقل كثافة سكانية".

وأوضح أن "معدل إيجابية الاختبار في مناطق المنطقة الحمراء عبر الولاية هو 6.61% ، في حين أن معدل الإيجابية على مستوى الولاية باستثناء المناطق الحمراء هو 1.42%"، مؤكدا "أننا سنواصل اتخاذ إجراءات قوية لوقف الانتشار".

المصدر: "cbsnews"

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