وزارة الدفاع الأرمنية: أذربيجان استخدمت الطيران التكتيكي في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن أذربيجان استخدمت الطيران التكتيكي في اقره باغ، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى مواصلة المعارك في المنطقة.

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وفي موجز صحفي، قال المتحدث باسم الوزارة، أرتسرون هوفهانيسيان: "منذ صباح اليوم، استمرت المعارك في جميع اتجاهات خط التماس. كما كان الوضع شديد التوتر في الاتجاه المركزي. وفي الشمال صد جيش الدفاع (القوات التابعة لـ "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها) عددا من هجمات العدو مكبدا إياه خسائر كبيرة. واستخدمت القوات المسلحة الأذربيجانية الطيران وأساسا الطائرات التكتيكية، لكنها لم تحقق نجاحا".

وتابع المتحدث أن "مجموعات عدة من المخربين الأذربيجانيين حاولوا التسلل إلى مواقع قوات قره باغ في الجزء المركزي من خط التماس، لكن نيران المدفعية أجبرهم على الهروب"، وفقا له.

وذكر هوفهانيسيان أن "مسرح المعارك انتقل جنوبا باتجاه نهر آراس، حيث تم إحباط كل محاولات القوات الأذربيجانية للتقدم".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع أن "الجيش الأذربيجاني يستخدم المدفعية وعددا محدودا من المدرعات كما أنها يلجأ إلى مجموعات تخريبية وفرق هجومية ووحدات المشاة"، مشيرا إلى أن المعارك مستمرة لكنها أقل شراسة مقارنة مع الأيام الماضية.

ومنذ 27 سبتمبر، تخوض أذربيجان عمليات عسكرية تقول إنها من أجل تحرير "أراضي أذربيجانية محتلة من قبل أرمينيا"، في إشارة إلى إقليم قره باغ وسبع مناطق متاخمة له، والتي فقدت باكو السيطرة عليها جراء النزاع المسلح في المنطقة في 1992-1994.

المصدر: نوفوستي