روما تفرض حظر تجوال ليلي للحد من انتشار كورونا

قال مصدر في حكومة منطقة لاتسيو، يوم الأربعاء، إن المنطقة التي تضم العاصمة الإيطالية روما، قررت فرض حظر تجوال اعتبارا من منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الجديدة ستطبق اعتبارا من يوم الجمعة.

وأوضح أن المنطقة ستفرض كذلك بعض القيود على المدارس والجامعات، وذلك في مسعى للحد من إصابات كوفيد-19 المتزايدة بها.

وأعلنت منطقة لومباردي، المحيطة بميلانو، في شمال إيطاليا فرض حظر تجوال مشابه يوم الاثنين اعتبارا من الساعة 11 مساء.

وسجلت إيطاليا 15199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، وهذا أعلى معدل يومي بها على الإطلاق، بينها 1219 إصابة في لاتسيو.

المصدر: رويترز