وزير الخارجية البريطاني يدعو الى وضع حد للعنف في نيجيريا

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عن قلقه البالغ من العنف والاشتباكات المستمرة في نيجيريا، داعيا إلى وضع حد لذلك.

وأكد راب، في تصريح أنه يجب على الحكومة النيجيرية "التحقيق بشكل عاجل في التقارير المتعلقة بالوحشية التي تمارسها قوى الأمن ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".

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وفرضت السلطات النيجيرية يوم أمس حظرا للتجول على مدار الساعة في ولاية لاغوس، لمواجهة احتجاجات ضد مزاعم عن "وحشية الشرطة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الشرطة إن رئيس الشرطة الوطنية أمر أيضا بنشر فوري لقوات مكافحة الشغب في أعقاب تصاعد الهجمات على منشآت الشرطة.

وقال بوييجا أكوسيلي المتحدث باسم ولاية لاغوس، إن "حظر التجول لن ينتهي غدا" وأوضح أنه سيكون على مدار الساعة ليلا ونهارا، وأنه لأجل غير مسمى، وأكد أن "أحدا لن يتحرك إلى أن نرفع حظر التجول".

المصدر: "رويترز"