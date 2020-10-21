دي مايو: لم نتلق طلب تبادل سجناء بين ليبيا وإيطاليا

نفت إيطاليا تلقيها طلبا رسميا بشأن تبادل سجناء بين ليبيا وإيطاليا، في إشارة إلى أزمة الصيادين الصقليين المحتجزين في سجن بنغازي (شرق) منذ سبتمبر بتهمة الصيد في المياه الإقليمية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في مقابلة خلال برنامج تلفزيوني يبث مساء يوم الأربعاء، "المسألة بسيطة للغاية، لدينا قوارب صيد إيطالية دخلت منطقة غير مصرح بها.. تلك المنطقة خاضعة لسيطرة قوات عسكرية".

وفي معرض إجابته على سؤال فيما إذا كانت إيطاليا تعترف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي أعلنتها ليبيا سابقا من جانب واحد، صرح دي مايو: "نحن لا نعترف بها".

وكانت أنباء قد وردت في وقت سابق تفيد بأن أهالي أربعة مواطنين ليبيين، يقال إنهم لاعبو كرة قدم، والمسجونين بتهمة الاتجار بالبشر والتسبب في مقتل 49 مهاجرا، قد تلقوا ضمانات من "الجيش الوطني الليبي" في بنغازي بأن إطلاق سراح الصيادين مرهون بإفراج إيطاليا عن أبنائهم.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية