برلمانية أوروبية: العلاقات بين بروكسل وواشنطن بحاجة للمراجعة

دعت رئيسة كتلة "حركة خمس" نجوم في البرلمان الأوروبي إلى مراجعة العلاقات مع الإدارة الأمريكية، بغض النظر عمن يفوز في الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر القادم.

وقالت تيتسيانا بيغين: "بغض النظر عمن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية، الجمهوري دونالد ترامب، الذي نعرفه الآن ويمكننا تعلم كيفية التعامل معه، أو الديمقراطي جو بايدن، الأكثر ليونة وميلا للحوار، ستتم على أي حال مراجعة العلاقات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي".

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وأضافت أن العلاقات اتسمت في السنوات الأخيرة بـ"توترات، وأحيانا قوية جدا"، خاصة على المستوى التجاري.

ورأت بيغين، عضو لجنة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في تصريح لمجموعة "آدنكرونوس" الإعلامية "أن ما سيوجه العلاقات مع الاتحاد الأوروبي هو الإدراك بأن الاتحاد يظل شريكا مهما للغاية للولايات المتحدة وللتوازن العالمي".

وأردفت: "لا يمكن إنكار أن "التوترات" مع الولايات المتحدة كانت قوية جدا في الآونة الأخيرة.. آمل أن تكون قد فرضتها الحالة الاقتصادية الراهنة، وإلى حد ما بسبب الحملة الانتخابية الأمريكية".

وصرحت: "آمل في العودة إلى حالة مزاجية أكثر هدوءا بين اللاعبين الدوليين الكبيرين.. تظل أوروبا السوق الأولى على المستوى العالمي والتوترات في الآونة الأخيرة ليست في مصلحة أحد، لا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي بالطبع.. لكني أعتقد أنه من الضروري المراجعة وآمل أن يعمل كلاهما على ذلك".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية