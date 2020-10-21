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تركيا: لن نتردد في إرسال قوات إلى قره باغ حال وجود طلب مناسب من أذربيجان

المتظاهرون التايلانديون يمنحون رئيس الوزراء مهلة ثلاثة أيام للتنحي

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حدد المتظاهرون التايلانديون مهلة ثلاثة أيام لرئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا للاستقالة، فيما سار عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مقر الحكومة لتقديم مطالبهم.

وقال زعيم الاحتجاج باتسارافالي تاناكيتفيبولبون للحشد "هدفنا اليوم ناجح. أرسلنا خطابا إلى برايوت وقبله ممثله، ووعد بأنه سيصل إليه".

وأضاف زعيم الاحتجاج "معركتنا لم تنته طالما لم يستقل.. إذا لم يستقل في غضون ثلاثة أيام، فسيواجه الشعب مرة أخرى."

ومنذ يوليو، طالب المتظاهرون برحيل برايوت ووضع الدستور الجديد، كما يسعون إلى إصلاحات للحد من سلطة الملك ماها فاجيرالونغكورن.

المصدر: رويترز

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