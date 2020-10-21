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ترامب: لا يمكن السماح لكاميلا هاريس بأن تصبح أول رئيسة للولايات المتحدة

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ترامب: لا يمكن السماح لكاميلا هاريس بأن تصبح أول رئيسة للولايات المتحدة
Reuters
صورة تعبيرية
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شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما على أول امرأة من أصول إفريقية وآسيوية رشحت لمنصب نائب الرئيس الأميركي، قائلا: "لا يجب السماح للسناتور كاميلا هاريس أن تصبح أول رئيسة للبلاد".

وفي تجمع انتخابي في مطار "إيري" الدولي، في بنسليفانيا، قال ترامب: "كاميلا لن تكون أول امرأة تتولى منصب الرئاسة... لا يمكن لبايدن أن يسمح بحدوث ذلك".

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ومع بلوغ جو بايدن 78 عامًا العام المقبل، هناك حالة من الغموض في الكابيتول هيل بأن نائب الرئيس السابق قد يفسح المجال لزميلته الأكثر شبابا بعد بضع سنوات في المنصب في حالة فوزه في انتخابات نوفمبر.

المصدر: "الإندبندنت"

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