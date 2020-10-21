دبلوماسيون: بريطانيا تعتزم الانسحاب من المهمات العسكرية للاتحاد الأوروبي بنهاية العام

قال دبلوماسيون إن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي أخبروا سفراء، يوم الأربعاء، بأن بريطانيا أبلغت الاتحاد رسميا اعتزامها الانسحاب من المهمات العسكرية للاتحاد بحلول نهاية هذا العام.

وبريطانيا واحدة من أكبر القوى العسكرية في أوروبا لذلك تعد عنصرا رئيسيا في الجهود الأمنية الأوروبية.

واتفق المفاوضون من الاتحاد الأوروبي والبريطانيون في مارس 2018 على أن بريطانيا لن تستمر في قيادة مهمات أوروبية أو المشاركة فيها بعد خروجها من الاتحاد.

ووافقت إسبانيا وإيطاليا على الاضطلاع بأدوار أكبر في العديد من 17 عملية أوروبية لحفظ السلام والتدريب في أنحاء العالم.

المصدر: رويترز