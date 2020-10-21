مقتل عدد من الأشخاص بانفجار غاز أدى الى انهيار مبنى غرب لندن

قالت خدمة الإطفاء البريطانية إنه يعتقد أن أشخاصا لقوا مصرعهم بعد أن تسبب انفجار غاز بانهيار مبنى في غرب لندن.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى العقار الواقع في شارع كينغ ستريت في إيلينغ صباح الأربعاء، بعد ورود أنباء عن انفجار هناك بعد السادسة صباحا.

وقال قائد المحطة بول مورغان: "للأسف نعتقد أن هناك قتلى داخل العقار على الرغم من أننا غير قادرين على تأكيد الأرقام في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن "الانفجار تسبب في أضرار هيكلية كبيرة للمبنى".

المصدر: "الإندبندنت"