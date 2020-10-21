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بريطانيا.. إصابة 15 شخصا بمادة مجهولة رشها رجل مقنع في مبان تجارية

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بريطانيا.. إصابة 15 شخصا بمادة مجهولة رشها رجل مقنع في مبان تجارية
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سيارة إسعاف في منطقة ميدلاندز الغربية في بريطانيا
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تضرر 15 شخصا على الأقل من مادة مجهولة رشها رجل مقنع في ثلاثة مبان بمنطقة ميدلاندز الغربية في بريطانيا، وفق ما أوردت الشرطة المحلية، اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إن المادة تم رشها في ثلاثة مبان تجارية بعد الساعة السابعة مساء الثلاثاء، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحديث يدور عن مطعمي Pizza Hut وMcDonald's، ومتجر Tesco.

وأوضحت الشرطة أن 14 أشخاص عانوا من صعوبة التنفس تلقوا الخدمات الطبية اللازمة في أماكن وجودهم، فيما استدعت حالة أحد المصابين نقله إلى مستشفى.

وذكرت الشرطة أيضا أن الخبراء فحصوا كل المباني الثلاثة لتحديد نوع المادة المستخدمة من قبل الجاني، فيما تدرس الشرطة تسجيلات الكاميرات وتستجوب الشهود.

المصدر: نوفوستي

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