وزير إسرائيلي يتوقع اتفاق تطبيع آخر مع دولة عربية أو إسلامية

توقع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أوفير أكونيس، اليوم الأربعاء أن تعلن الولايات المتحدة عن اتفاق آخر لإقامة علاقات بين إسرائيل ودولة عربية أو إسلامية قبل الانتخابات الأمريكية.

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وأضاف أكونيس في تصريحات لراديو الجيش الإسرائيلي: "لدي مبرر منطقي يجعلني أعتقد أن الإعلان سيأتي قبل الثالث من نوفمبر، وهذا، إذا سمحتم لي، هو ما أفهمه من مصادري".

وقال إن عدة دول مرشحة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ولم يحدد تلك الدول، قائلا إن ما جرت عليه العادة هو ترك الإعلان الرسمي الأول عن مثل هذا الأمر في يد واشنطن.

وأشار إلى أنه سيكون "سعيدا جدا إذا كان الإعلان سيصدر، وقبل الانتخابات في الولايات المتحدة".

ورافق مساعدون كبار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع مبعوثين إسرائيليين إلى البحرين، ومبعوثين إماراتيين إلى إسرائيل، مما يمثل نجاحا لترامب على صعيد السياسة الخارجية، قبيل مسعاه لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وأشار ترامب، يوم الاثنين، إلى أن بلاده سترفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، مثيرا تكهنات بأنه قد يكون البلد العربي التالي الذي يتقرب إلى إسرائيل.

المصدر: رويترز