موسكو تأمل في نجاح الحوار حول الإصلاح الدستوري في بيلاروس

أعرب أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، عن أمل موسكو في نجاح الحوار حول الإصلاح الدستوري في بيلاروس.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات صحفية أشار رودينكو إلى أن قضية إصلاح الدستور تعد شأنا داخليا لبيلاروس، مضيفا أن رئيسها ألكسندر لوكاشينكو قد أعلن عن نيته إجراء هذا الإصلاح و"أنشأ هياكل مخصصة لإجراء العملية والحوار، ونأمل أن يكون ناجحا".

وفي 10 أكتوبر الحالي، أجرى لوكاشينكو لقاء، في مركز الاحتجاز الاحتياطي التابع لهيئة أمن الدولة، مع ممثلي المعارضة الذين احتجزوا قبل الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس وبعدها، ليبحث معهم قضايا متعلقة بالإصلاح الدستوري.

وتشهد بيلاروس، منذ 9 أغسطس، احتجاجات لأنصار المعارضة، الذين لا يعترفون بفوز لوكاشينكو بالانتخابات الرئاسية الأخيرة ويطالبون برحيله من منصبه وإجراء انتخابات جديدة.

وأعلنت المعارضة تأسيس "مجلس التنسيق" المعني بعملية انتقال السلطة في البلاد. وفتحت النيابة العامة البيلاروسية قضية جنائية ضد المجلس متهمة إياه بالتحريض على "الاستيلاء على الحكم"، فيما يؤكد أعضاء المجلس أن جميع أهدافه وأساليبه مشروعة وتستند إلى الدستور القائم.

المصدر: نوفوستي