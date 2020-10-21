نائب وزير الخارجية الأرميني: حتى الآن لا نقيم أعمال أذربيجان على أنها عدوان على أرمينيا تحديدا

أعلن نائب وزير الخارجية الأرميني، شافارش كوتشاريان أن خارجية بلاده حتى الآن "لا تقيم أعمال أذربيجان على أنها عدوان تحديدا على جمهورية أرمينيا".

وقال كوتشاريان متحدثا عن "العدوان" بقوله "إذا تحقق، فنحن أولا سنلجأ إلى الأمم المتحدة لتسجيل واقعة العدوان والدفاع عن النفس. وسنلجأ أيضا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي. كل هذا منظم، منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستبلغ بالفعل الأمم المتحدة بشأن الدفاع الجماعي".

وأوضح المسؤول في الخارجية الأرمينية أن عدم وجود صيغة للجوء إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لا يعني أن العمل مع المنظمة لا يجري.

المصدر: سبوتنيك