ستولتنبرغ: تركيا واليونان حليفان مهمان ويجب منع وقوع الحوادث بينهما

أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء التوترات القائمة بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط، مشيرا إلى جهود الحلف الرامية إلى خفض التصعيد.

ووصف ستولتنبرغ، أثناء مؤتمر صحفي عقده قبيل اجتماع وزراء دفاع دول الناتو، تركيا واليونان بأنهما "حليفان مهمان يجب خفض التوتر ومنع أي حوادث محتملة بينهما".

ولفت الأمين العام للناتو إلى أن الحلف أسهم في تفعيل آلية لتقليص مخاطر اندلاع مواجهة مباشرة بين تركيا واليونان، مشددا على أن هذه الآلية ساعدت في تخفيف التوترات وينبغي تعزيزها.

وأشار ستولتنبرغ كذلك إلى المفاوضات الاستكشافية الجارية بين تركيا واليونان تحت إشراف ألمانيا، مؤكدا أن الناتو والاتحاد الأوروبي يسعيان، على حد سواء، إلى تخفيف التوترات بين أنقرة وأثينا.

المصدر: وكالات