وسط ارتفاع غير مسبوق في وتيرة تفشي الوباء.. كورونا يصيب أرفع مسؤول تشيكي معني بمحاربته

سجلت السلطات الصحية التشيكية خلال الساعات الـ24 الماضية زيادة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة التشيكية اليوم الأربعاء أنها رصدت خلال يوم أمس 11984 إصابة جديدة بالوباء، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة، إلى 193946 إصابة مؤكدة، منها 113219 حالة نشطة، و79108 حالات شفاء.

وشهدت حصيلة ضحايا الجائحة في الجمهورية التشيكية خلال آخر 24 ساعة زيادة بواقع 106 حالات وفاة جديدة، وأصبحت 1619 وفاة.

في غضون ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية وزعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، يان هاماتشيك، الذي يترأس أيضا لجنة التنسيق الطارئة المعنية بمكافحة تفشي كورونا في البلاد، تشخيص إصابته بالفيروس التاجي.

وجاء ذلك بعد يوم من تحذير وزير الصحة، رومان بريمولا، من إمكانية تشديد القيود المفروضة لكبح جماح الجائحة على خلفية الارتفاع الحاد في وتيرة تفشي الوباء داخل البلاد خلال الأسابيع الماضية.

المصدر: RT + رويترز