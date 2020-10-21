الناتو يبحث إنشاء مركز فضائي جديد في قاعدة رامشتين الألمانية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن وزراء دفاع دول الحلف سيبحثون هذا الأسبوع خططا لإنشاء مركز فضائي جديد في قاعدة "رامشتين" في ألمانيا.

وقال الأمين العالم للحلف إن "المنافسة في الفضاء تزيد كل عام، حيث تقوم دول مثل روسيا والصين بتطوير أنظمة يمكنها تعطيل وإخراج الأقمار الصناعية عن الخدمة أو إسقاطها. الفضاء ضروري لقدرتنا على التنقل والتواصل والتعرف على عمليات إطلاق الصواريخ. أتوقع أن يتفق الوزراء غدا على إنشاء مركز فضائي جديد لحلف شمال الأطلسي تحت قيادة القوات الجوية للحلفاء في رامشتين بألمانيا".

أوضح ستولتنبرغ أن هذا المركز سيوفر دعما للناتو ويوفر له معلومات، وسيسمح بمشاركة المعلومات حول التهديدات المحتملة للأقمار الصناعية لأعضاء الحلف"، مؤكدا أنه "لا يوجد حديث عن عسكرة الفضاء الخارجي".

وأكد الأمين العام لحلف الناتو على ضرورة تحديث المفهوم الاستراتيجي للحلف في ضوء تصرفات روسيا والصين والتهديدات الجديدة للإرهاب.

كما أعرب عن قلق حلف شمال الأطلسي من حصول تركيا على أنظمة الدفاع الجوي "إس 400" الروسية، وأكد أن هذه المنظومات لا يمكن إدخالها في أنظمة الحلف العسكرية.

المصدر: وكالات