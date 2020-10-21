يريفان تعلن إسقاط طائرة أذربيجانية وباكو تنفي

قالت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، اليوم، إن وحدات من جيش دفاع قره باغ أسقطت طائرة أذربيجانية في الاتجاه الجنوبي لخط التماس.

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية هذا الخبر، وقال المكتب الصحفي للوزارة: "المعلومات المزعومة التي ينشرها الجانب الأرمني حول إسقاط طائرة حربية أذربيجانية، هي تزوير آخر من جانب ماكينة الدعاية العسكرية الأرمنية".

وأشارت الوزارة الأذربيجانية إلى وقوع اشتباكات قوية في قره باغ.

وقال المكتب الصحفي بالوزارة: "خلال نهار 20 أكتوبر وليلة 21 أكتوبر، استمرت الأعمال القتالية بدرجات متفاوتة من القوة في اتجاهات الجبهة في أغديرين وفيزولي- جبرائيل، وقوبادلي. وأطلق العدو النار على المواقع الدفاعية للجيش الأذربيجاني من الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون والمدفعية".

في ذات الوقت، أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، عن تعرض مدينة مارتاكيرت للقصف صباح الأربعاء.

واتهمت الهيئة، الجانب الأذربيجاني، بـ"استخدام الطيران الحربي لقصف البنية التحتية المدنية".

المصدر: نوفوستي