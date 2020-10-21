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غانتس بعد إعلان سوريا عن قصف إسرائيل مدرسة في القنيطرة: الأمور تحدث

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غانتس بعد إعلان سوريا عن قصف إسرائيل مدرسة في القنيطرة: الأمور تحدث
Reuters Baz Ratner
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ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى وقوف تل أبيب وراء الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له محافظة القنيطرة السورية مساء أمس الثلاثاء.

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سانا: اعتداء إسرائيلي بصاروخ يستهدف مدرسة في ريف القنيطرة

وقال غانتس، في حوار مع قناة "كان" صباح اليوم الأربعاء: "لن أقدم التفاصيل بشأن من أطلق النار الليلة الماضية. لن نسمح للعملاء الإرهابيين من حزب الله أو إيران بالتموضع عند حدود الجولان وسنفعل ما يلزم لطردهم من هناك".

ورفض غانتس الإجابة مباشرة عن سؤال حول سبب الغارة التي أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأنها استهدفت مدرسة في قرية الحرية في ريف القنيطرة الشمالي، وقال: "الأمور تحدث".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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