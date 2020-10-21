واشنطن تبلغ الحلفاء في الناتو عن الصواريخ النووية الروسية والصينية

صرح مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للحد من التسلح، مارشال بيلينجسلي، بأنه أبلغ حلفاء الناتو بالصواريخ النووية الروسية والصينية المنتشرة.

وقال بيلينجسلي على حسابه في تويتر: "واصلنا مشاوراتنا الوثيقة مع حلفاء الناتو بشأن البرامج النووية لروسيا والصين. وشاركنا معلومات إضافية حول آلاف الصواريخ النووية متوسطة المدى التي نشرها كلا البلدين. أقدر دعم الحلفاء للنهج الأمريكي".

Continuing our close consultation with @NATO allies on both the Russian and Chinese nuclear programs. Shared additional information on the thousands of medium-range, nuclear-capable missiles that both countries have deployed. Appreciate allied support for the U.S. approach. https://t.co/EcXtXy76hQ — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) October 20, 2020

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة مستعدة لعقد اجتماع على الفور مع روسيا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن تمديد معاهدة تدابير خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، المعروفة بشكل غير رسمي باسم "ستارت – 3".

المصدر: تاس