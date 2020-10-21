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واشنطن تبلغ الحلفاء في الناتو عن الصواريخ النووية الروسية والصينية

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واشنطن تبلغ الحلفاء في الناتو عن الصواريخ النووية الروسية والصينية
Reuters
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صرح مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للحد من التسلح، مارشال بيلينجسلي، بأنه أبلغ حلفاء الناتو بالصواريخ النووية الروسية والصينية المنتشرة.

وقال بيلينجسلي على حسابه في تويتر: "واصلنا مشاوراتنا الوثيقة مع حلفاء الناتو بشأن البرامج النووية لروسيا والصين. وشاركنا معلومات إضافية حول آلاف الصواريخ النووية متوسطة المدى التي نشرها كلا البلدين. أقدر دعم الحلفاء للنهج الأمريكي".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة مستعدة لعقد اجتماع على الفور مع روسيا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن تمديد معاهدة تدابير خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، المعروفة بشكل غير رسمي باسم "ستارت – 3".

المصدر: تاس

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