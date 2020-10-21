تحطم مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية في كاليفورنيا

أفادت قاعدة ليمور البحرية، على صفحتها في فيسبوك، بأن مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز F/A-18E Super Hornet، سقطت في كاليفورنيا أمس، وتمكن الطيار من النجاة.

وجاء في البيان: "قفز الطيار بالمظلة، وجرى إرساله إلى المستشفى للفحص".

ولم يتم الإبلاغ عن أسباب الحادث.

وطائرة "F/A-18E Super Hornet"، هي مقاتلة متعددة المهام أمريكية الصنع ثنائية المحرك من الجيل الرابع والنصف، يمكنها الإقلاع من سطح حاملات الطائرات.

المصدر: نوفوستي