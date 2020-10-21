تحطم مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية في كاليفورنيا
AFP
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أفادت قاعدة ليمور البحرية، على صفحتها في فيسبوك، بأن مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز F/A-18E Super Hornet، سقطت في كاليفورنيا أمس، وتمكن الطيار من النجاة.
وجاء في البيان: "قفز الطيار بالمظلة، وجرى إرساله إلى المستشفى للفحص".
ولم يتم الإبلاغ عن أسباب الحادث.
وطائرة "F/A-18E Super Hornet"، هي مقاتلة متعددة المهام أمريكية الصنع ثنائية المحرك من الجيل الرابع والنصف، يمكنها الإقلاع من سطح حاملات الطائرات.
المصدر: نوفوستي