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تحطم مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية في كاليفورنيا

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تحطم مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية في كاليفورنيا
AFP
مقاتلة من طراز إف\أي-18إي\إف سوبر هورنت
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أفادت قاعدة ليمور البحرية، على صفحتها في فيسبوك، بأن مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز F/A-18E Super Hornet، سقطت في كاليفورنيا أمس، وتمكن الطيار من النجاة.

وجاء في البيان: "قفز الطيار بالمظلة، وجرى إرساله إلى المستشفى للفحص".

ولم يتم الإبلاغ عن أسباب الحادث.

وطائرة "F/A-18E Super Hornet"، هي مقاتلة متعددة المهام أمريكية الصنع ثنائية المحرك من الجيل الرابع والنصف، يمكنها الإقلاع من سطح حاملات الطائرات.

المصدر: نوفوستي

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