رجل يطلق النار على أنصار ترامب في الولايات المتحدة

تم القبض على أحد سكان ماريلاند واتهامه بالاعتداء، بعد أن أطلق النار على اثنين من أنصار الرئيس دونالد ترامب، اللذين زمرا له من السيارة، بينما كان يعلق لافتة BLM في فناء منزله.

وقالت قناة CBS News إن الحادث وقع يوم السبت، عندما أطلق نيل هوك وابنه أبواق سيارتهما التي كانت تحمل لافتة كبيرة لدعم ترامب، لجارهما الذي كان يعلق لافتة Black Lives Matter في فناء منزله.

ونقلت القناة التلفزيونية عن هوك قوله: "انحنى. كان يحمل سلاحا وسحبه وصوبه نحونا. كنا في حيرة من أمرنا. وبعد ذلك سمعنا صوت إطلاق النار".

وأشار الرجل، إلى أنه لم يكن على معرفة بجاره، ولم يلتق به من قبل.

وبحسب القناة التلفزيونية، فإن مطلق النار قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 100 عام، لكن الجار المتضرر قال، إنه لا يريد له مثل هذه العقوبة.

المصدر: نوفوستي