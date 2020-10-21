آخر تطورات التحقيق بقضية ذبح المعلم الفرنسي في ضواحي باريس

أفرجت السلطات الفرنسية عن 6 أشخاص تم اعتقالهم في وقت سابق في إطار التحقيق في مقتل المعلم في ضواحي باريس، من بينهم أفراد من عائلة القاتل.

وأفادت محطة إذاعة "فرانس إنفو" أنه بالإضافة إلى أفراد من عائلة منذ العملية فإن من بين الستة المفرج عنهم زوجة رجل الدين المغربي عبد الحكيم الصفريوي، المشتبه بضلوعه في عملية قطع رأس المعلم الأسبوع الماضي، وكذلك تم الإفراج عن شخص آخر كانت له اتصالات بالقاتل.

هذا ولا يزال 10 أشخاص رهن الاعتقال حتى الآن، بينهم والد الطالب القاتل، الذي انتقد المعلم المقتول، ورجل الدين الصفريوي وعدد من الطلاب.

وكان صفريوي قد احتج عن الصور الكاريكاتورية، التي استخدمها المعلم القتيل في أحد الفصول أمام التلاميد، واعتُبرت مسيئة للنبي محمد.

وظهر صفريوي الذي قدم نفسه بصفة عضو في مجلس أئمة فرنسا، في مقطع فيديو، وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واتهمه بتأجيج مشاعر الكراهية ضد المسلمين.

المصدر: وكالات