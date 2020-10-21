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المكسيك.. 555 حالة وفاة و5788 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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المكسيك.. 555 حالة وفاة و5788 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
Reuters
ارتفاع جديد في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في المكسيك
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر يوم الأربعاء، عن تسجيل 555 حالة وفاة و5788 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 86893 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 860714 حالة.

وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

ويذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم.

المصدر: RT + وكالات

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