اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاق الاتحاد الجمركي مع تركيا

وجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، خطابا للاتحاد الأوروبي طالب فيه بالنظر في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل وتركيا، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليونانية الثلاثاء.

وذكرت الوكالة، أن ديندياس كتب إلى أوليفر فاريلي مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع ليطلب منه النظر في الإجراء، ردا على انتهاكات تركيا المتكررة للاتفاق.

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وفي عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، أصبحت تركيا قوة إقليمية حازمة بشكل متزايد وهي منخرطة الآن في نزاع مع اليونان وقبرص حول احتياطيات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وفي أغسطس أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز إلى المياه التي تطالب بها اليونان جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

وأمضت السفينة قرابة الشهر في المنطقة قبل أن تنسحب في أوائل سبتمبر.

وفي ختام قمة الأسبوع الماضي، دان زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة "الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب" لتركيا في البحر المتوسط.

وهدد التكتل أنقرة بفرض عقوبات عليها في قمته المقبلة في ديسمبر إذا لم تغير سياستها.

المصدر: أ ف ب